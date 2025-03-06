Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які об'єкти окупантів уразили Повітряні сили

У Генштабі розповіли, що 5 березня Повітряні сили ЗСУ завдали кілька високоточних ударів по пункту управління 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії збройних сил Росії в місті Олешки Херсонської області.

Також було завдано удару по опорному пункту 2 роти 177 окремого полку морської піхоти збройних сил Росії, який розташований у селі Плєхово Курської області Росії.

Ці удари – продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу збройних сил Росії на шляху визволення тимчасово окупованої території України,

– наголосили у Генштабі.

Там додали, що Повітряні сили постійно напоготові завдавати нових високоточних ударів, аби зменшити спроможності російських військ продовжувати вести війну проти України.