Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие объекты оккупантов поразили Воздушные силы
В Генштабе рассказали, что 5 марта Воздушные силы ВСУ нанесли несколько высокоточных ударов по пункту управления 17 танкового полка 70 мотострелковой дивизии вооруженных сил России в городе Олешки Херсонской области.
Также был нанесен удар по опорному пункту 2 роты 177 отдельного полка морской пехоты вооруженных сил России, который расположен в селе Плехово Курской области России.
Эти удары – продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала вооруженных сил России на пути освобождения временно оккупированной территории Украины,
– отметили в Генштабе.
Там добавили, что Воздушные силы постоянно наготове наносить новые высокоточные удары, чтобы уменьшить способности российских войск продолжать вести войну против Украины.