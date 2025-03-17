Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что этим авиаударом Украина шокировала российских пропагандистов и продемонстрировала свои мощные возможности. В то же время на Юге враг активизировал свои действия, в частности на Херсонском направлении, где "ежедневно на несколько десятков ударов и штурмов становится больше".

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Это начало новой фазы войны

Андрющенко отметил, что разрушение моста через реку Конка полностью нивелирует логистику россиян на этом участке.

Это один из ключевых мостов, который представлял большую угрозу относительно планов врага форсировать Днепр и переправиться на другой берег, чтобы создать нам определенные трудности,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Также именно этот мост, по его словам, прежде всего использовали российские ДРГ, которые двигались и дальше попадали на острова в Днепре. Или же пытались высадиться на контролируемом Украиной берегу Днепра в Херсонской области.

Теперь на всех возможностях по дальнейшему условному наступлению противника через Днепр украинские Воздушные силы поставили крест,

– подчеркнул он.

Кроме того, российские пропагандисты, как заметил Андрющенко, активно обсуждали этот авиаудар из-за того, что он был очень точным. Потому что, мол, даже россияне не могут с такого расстояния наносить точные удары.

Учитывая то, что в последнее время мы немного начали противодействовать вражеским КАБам, у россиян появились опасения, что в наших Воздушных силах есть настоящие асы, способные на такие удары. Это означает, что мы можем наносить их и в других точках логистики противника,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Например, в Донецкой области, по железной дороге, в Запорожской области. При этом украинцы могут наносить удары на достаточно большом расстоянии, чтобы гарантировать безопасность нашим собственным самолетам.

Соответственно имеем оборудование, которое способно осуществлять не только точные удары, но и мощной разрушительной силы,

– уверен Петр Андрющенко.

Он добавил, что это начало новой фазы войны, на которой Украина снова выходит на линию доминирования по даже Воздушных сил.

Напомним, что украинские Воздушные силы 5 марта нанесли высокоточные удары по пункту управления 17 танкового полка 70 мотострелковой дивизии вооруженных сил России в Алешках Херсонской области. Как отметили в Генштабе ВСУ, в частности этот удар является продолжением серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала врага на "пути освобождения временно оккупированной территории Украины".