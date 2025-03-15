Об этом в субботу, 15 марта, в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Юге

Спикер рассказал, что сейчас россияне активизировали свои усилия на сразу нескольких направлениях.

Ситуация начинает становиться все более угрожающей. Ежедневно на несколько десятков ударов и штурмов становится больше. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. Ситуация обостряется и на Запорожье, в частности на Гуляйпольском и Ореховском направлениях,

– заявил он.

Спикер напомнил слова российского военно-политического руководства о том, что южные регионы Украины якобы должны находиться под российским контролем, в частности Запорожская и Херсонская область являются приоритетными целями для противника.

Также причиной активизации врага является изменение погодных условий, во время потепления врагу проще атаковать., Россияне спешат со штурмовыми действиями чтобы успеть до появления "зеленки". По его словам, скоро "начнет меняться палитра поля боевых действий".

Владислав Волошин также сообщил, что россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра. В частности, оккупанты пытаются высадиться на островах. В пятницу, 14 марта, по его словам, была попытка высадиться возле Антоновского моста.

Напомним, ранее спикер сообщал, что только в течение среды, 12 марта на участке фронта в операционной зоне ОСУВ "Таврия" зафиксировали 35 штурмовых действий. Он отмечал, что ситуация начинает обостряться уже в течение двух недель.