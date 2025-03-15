Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, подчеркнув, что цель России – уничтожить украинцев, запугать их. Обстреливают россияне из всего, что у них есть, в частности КАБов, артиллерии, РСЗО.

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Эвакуация продолжается, но не все соглашаются на нее

По словам депутата райсовета, когда в Запорожье фиксируется 200 обстрелов в сутки, это для местного населения является необычной цифрой, потому что зачастую их значительно больше. На этой неделе было более 500. Всего за неделю насчитали почти 3 тысячи обстрелов.

Если посмотреть на некоторые населенные пункты, то там уже ничего не осталось, разрушаются последние дома. На этой неделе эвакуировали 5 человек пожилого возраста, уже не так много людей остается жить в зоне боевых действий, но они все-таки там есть. Кое-где просто невыносимо. Довольно громко каждую ночь в Запорожье,

– рассказала Сысоева.

Относительно эвакуации, в целом не очень много людей принимает решение уехать, потому что в основном в населенных пунктах вблизи зоны ведения боевых действий остаются пожилые люди. Они говорят, что им некуда уезжать. Сысоева рассказала, что есть временные общежития, но не все имеют возможность ими воспользоваться.

"На людей, проживающих на территориях вблизи зоны ведения боевых действий, россияне просто таки "охотятся", потому что каждую неделю мы видим новости о том, как дроны попали в машину или человека, который работал на огороде. Там оставаться очень опасно", – отметила Сысоева.

В Запорожье дополнительно установят еще 30 укрытий

Сейчас в Запорожье есть 17 модульных железобетонных укрытий. Их активная установка началась после массированных обстрелов, которые произошли зимой. Таких было несколько, во время одного из них было рекордное количество раненых запорожцев, более 130. Тогда горожане начали активно обсуждать вопрос, почему нет модульных укрытий на остановках и в местах скопления людей.

На этой неделе нам анонсировали, что будет установлено еще 30 таких укрытий. Это будут такие торговые точки-укрытия, профинансированные бизнесом,

– сообщила Сысоева.

Однако, по ее словам, запорожцы не очень активно пользуются такими укрытиями. Некоторые люди используют их не по назначению, а как уборную. Однако, как отметила депутат райсовета, это не отменяет того факта, что они должны быть.

Напомним, ранее депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что больше всего от обстрелов, почти ежедневно, страдают прифронтовые населенные пункты. Россияне наносят удары по громадам Запорожского района, что в 10-15 километрах от Запорожья. Оккупанты в частности активно используют для атак по населению FPV-дроны.