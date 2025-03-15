Про це в етері 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, підкресливши, що мета Росії – знищити українців, залякати їх. Гатять росіяни з усього, що в них є, зокрема КАБів, артилерії, РСЗВ.

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Евакуація триває, але не всі погоджуються на неї

Зі слів депутатки райради, коли на Запоріжжі фіксується 200 обстрілів за добу, це для місцевого населення є незвичною цифрою, тому що зазвичай їх значно більше. Цього тижня було понад 500. Загалом за тиждень нарахували майже 3 тисячі обстрілів.

Якщо подивитися на деякі населені пункти, то там вже нічого не залишилося, руйнуються останні будинки. Цього тижня евакуювали 5 осіб похилого віку, вже не так багато людей залишається жити в зоні бойових дій, але вони все-таки там є. Подекуди просто нестерпно. Доволі гучно щоночі в Запоріжжі,

– розповіла Сисоєва.

Щодо евакуації, загалом не дуже багато людей ухвалює рішення виїхати, тому що переважно в населених пунктах поблизу зони ведення бойових дій залишаються люди похилого віку. Вони кажуть, що їм нікуди їхати. Сисоєва розповіла, що є тимчасові гуртожитки, але не всі мають можливість ними скористатися.

"На людей, які проживають на територіях поблизу зони ведення бойових дій, росіяни просто таки "полюють", бо щотижня ми бачимо новини про те, як дрони поцілили в автівку чи людину, яка працювала на городі. Там залишатись дуже небезпечно", – наголосила Сисоєва.

В Запоріжжі додатково встановлять ще 30 сховищ

Наразі в Запоріжжі є 17 модульних залізобетонних укриттів. Їх активне встановлення почалося після масованих обстрілів, які відбулися взимку. Таких було декілька, під час одного з них була рекордна кількість поранених запоріжців, понад 130. Тоді містяни почали активно обговорювати питання, чому немає модульних укриттів на зупинках та в місцях скупчення людей.

Цього тижня нам анонсували, що буде встановлено ще 30 таких сховищ. Це будуть такі торгівельні точки-укриття, профінансовані бізнесом,

– повідомила Сисоєва.

Однак, з її слів, запоріжці не дуже активно користуються такими укриттями. Деякі люди використовують їх не за призначенням, а як вбиральню. Однак, як зазначила депутатка райради, це не скасовує того факту, що вони мають бути.

Нагадаємо, раніше депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що найбільше від обстрілів, майже щодня, страждають прифронтові населені пункти. Росіяни завдають ударів по громадах Запорізького району, що за 10-15 кілометрів від Запоріжжя. Окупанти зокрема активно використовують для атак по населенню FPV-дрони.