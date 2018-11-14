За убийством главаря боевиков Захарченко стоит олигарх Курченко, – журналист

К убийству главаря пророссийских боевиков Донетчины Александра Захарченко может быть причастен олигарх из окружения экс-президента Виктора Януковича – Сергей Курченко. На это указывают обстоятельства ликвидации Захарченко и то, что после этого происходило.

Об этом "Апострофу" рассказал журналист и блогер Денис Казанский.

"Убийство Захарченко они списывают на Украине, хотя я очень в этом сомневаюсь: основания избавиться от него были у команды Курченко и тех, кто за ним стоит", – заявил журналист.

Читайте также: Ликвидация Захарченко: появились новые резонансные детали

Все указывает на то, что именно Курченко стоял за этим убийством, потому что после гибели Захарченко сразу же убрали всю его команду. Делать этого не было бы смысла, если бы она устраивала россиян. Понятно, что их убрали, потому что они мешали. Сейчас Курченко, можно сказать, неофициальный хозяин этих территорий,

– заверил Казанский.

Кто такой Сергей Курченко?

Украинский олигарх Януковиче, который является владельцем группы компаний СЕПЕК, а также был владельцем футбольной команды "Металлист" с 2012 по 2017 год. Курченко бежал из Украины во время событий Евромайдана, он до сих пор скрывается от следствия в Москве.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер местных боевиков Александр Захарченко.