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      Оккупанты слепили нелепый бюст своему экс-главарю Захарченко: фото

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      Оккупанты слепили бюст Захарченко
      Оккупанты слепили бюст Захарченко / Коллаж 24 канала

      На бюстах Захарченко совсем не похож сам на себя. Бюсты выполнены в трех цветах: белом, серебряном и золотом. В сети уже высмеяли "творчество" пророссийских боевиков.

      Снимки с бюстами погибшего лидера так называемой "ДНР" Александра Захарченко обнародовал в своем твиттере журналист и блогер Денис Казанский.

      К теме: На могиле Захарченко в Донецке появилось странное сооружение: красноречивое фото

      На них изображены три бюста Захарченко в различных цветах. Пользователи соцсетей с сарказмом отреагировали на эти кадры. Они сравнили изображенного экс-главаря боевиков с первобытным человеком. Пишут: "Это эволюция от австралопитека к питекантропу".

      Как шутят в соцсетях?

      Захарченко бюст погруддя
      Захарченко бюст погруддя
      Захарченко бюст погруддя
      Как в сети смеются над странным бюстом Захарченко / скриншоты

      Что известно об убийстве Захарченко?
      31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.

      Так называемое "МВД" ДНР "объявило в розыск двух подозреваемых в причастности к преступлению. По их данным, это двое мужчин, которые тоже 31 августа незадолго до взрыва были в кафе" Сепар ". Судя по обнародованным фото, говорится о людях пожилого возраста.

      Служба безопасности Украины обнародовала записи, согласно которым нынешний главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин готовил отстранение Александра Захарченко путем "переворота". На пленках слышно, как лицо, которое СБУ идентифицирует как помощника Пушилина Лаврентьева, с двумя неустановленными лицами обсуждает этот план.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Курьезные новости Убийство Захарченко
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