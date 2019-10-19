Окупанти зліпили недолугі погруддя своєму ексватажку Захарченку: фото

На погруддях Захарченко геть не схожий сам на себе. Бюсти виконані у трьох кольорах: білому, срібному та золотому. В мережі вже висміяли "творчість" проросійських бойовиків.

Знімки з бюстами загиблого лідера так званої "ДНР" Олександра Захарченка оприлюднив у своєму твіттері журналіст і блогер Денис Казанський.

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На них зображені три погруддя Захарченка в різних кольорах. Користувачі соцмереж із сарказмом відреагували на ці кадри. Вони порівняли зображеного ексватажка бойовиків з первісною людиною. Пишуть: "Це еволюція від австралопітека до пітекантропа".

Як жартують у соцмережах?







Як у мережі глузують із дивного погруддя Захарченка/ скріншоти

Що відомо про вбивство Захарченка?31 серпня 2018 року в центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.



Так зване "МВС "ДНР" оголосило у розшук двох підозрюваних у причетності до злочину. За їхніми даними, це двоє чоловіків, які також 31 серпня незадовго до вибуху були у кафе "Сепар". Судячи з оприлюднених фото, мовиться про людей похилого віку.



Служба безпеки України оприлюднила записи, відповідно до яких нинішній ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін готував відсторонення Олександра Захарченка шляхом "перевороту". На плівках чути, як особа, яку СБУ ідентифікує як помічника Пушиліна Лаврентьєва, з двома невстановленими особами обговорює цей план.