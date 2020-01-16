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      З 9 лютого змінюються правила перетину кордону з окупованим Кримом

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      Держприкордонна служба спрощує перетин кордону з Кримом для дітей до 16 років / dpsu.gov.ua

      З 9 лютого 2020 року спрощується процедура перетину кордону з Кримом дітям до 16 років.

      Зараз діти можуть перетинати кордон з окупованим Кримом винятково в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Нові правила спростять цю процедуру, повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.

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      За новою процедурою, з 9 лютого цього року діти до 16 років зможуть в’їжджати до тимчасово окупованої території у супроводі батьків чи опікунів. Наявність другого з батьків чи доручень від нього не буде обов’язковою.

      Що ще зміниться?

      • Діти віком 14-16 років, батьки яких проживають в Криму, зможуть в’їжджати на окуповану територію без стороннього супроводу, якщо вони навчаються в українських вишах та є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
      • Громадяни України, які виїжджали з Криму для оформлення документів про підтвердження українського громадянства, зможуть перетинати кордон за умови пред’явлення довідки, виданої Державною міграційною службою.
      • У змінах також зазначено, що виїзд та в’їзд з окупованої території для осіб, які не досягли 16-річного віку можливий лише з паспортом громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Держприкордонслужба Анексія Криму Окуповані території Державна міграційна служба Новини Криму
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