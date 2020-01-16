З 9 лютого змінюються правила перетину кордону з окупованим Кримом

З 9 лютого 2020 року спрощується процедура перетину кордону з Кримом дітям до 16 років.

Зараз діти можуть перетинати кордон з окупованим Кримом винятково в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Нові правила спростять цю процедуру, повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України.

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За новою процедурою, з 9 лютого цього року діти до 16 років зможуть в’їжджати до тимчасово окупованої території у супроводі батьків чи опікунів. Наявність другого з батьків чи доручень від нього не буде обов’язковою.

Що ще зміниться?