С 9 февраля меняются правила пересечения границы с оккупированным Крымом

С 9 февраля 2020 года упрощается процедура пересечения границы с Крымом детям до 16 лет.

Сейчас дети могут пересекать границу с оккупированным Крымом исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Новые правила упростят эту процедуру, сообщают на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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По новой процедуре, с 9 февраля этого года дети до 16 лет смогут въезжать на временно оккупированную территорию в сопровождении родителей или опекунов. Наличие второго родителя или поручений от него не будет обязательным.

Что еще изменится?