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      С 9 февраля меняются правила пересечения границы с оккупированным Крымом

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      Госпогранслужба упрощает пересечение границы с Крымом для детей до 16 лет / dpsu.gov.ua

      С 9 февраля 2020 года упрощается процедура пересечения границы с Крымом детям до 16 лет.

      Сейчас дети могут пересекать границу с оккупированным Крымом исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Новые правила упростят эту процедуру, сообщают на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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      По новой процедуре, с 9 февраля этого года дети до 16 лет смогут въезжать на временно оккупированную территорию в сопровождении родителей или опекунов. Наличие второго родителя или поручений от него не будет обязательным.

      Что еще изменится?

      • Дети в возрасте 14-16 лет, родители которых проживают в Крыму, смогут въезжать на оккупированную территорию без постороннего сопровождения, если они учатся в украинских вузах и являются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
      • Граждане Украины, которые выезжали из Крыма для оформления документов о подтверждении украинского гражданства, смогут пересекать границу при условии предъявления справки, выданной Государственной миграционной службой.
      • В изменениях также указано, что выезд и въезд с оккупированной территории для лиц, которые не достигли 16-летнего возраста возможен лишь с паспортом гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Новости Украины Оккупированные территории Государственная миграционная служба Госпогранслужба Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма
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