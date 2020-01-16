С 9 февраля меняются правила пересечения границы с оккупированным Крымом
С 9 февраля 2020 года упрощается процедура пересечения границы с Крымом детям до 16 лет.
Сейчас дети могут пересекать границу с оккупированным Крымом исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей. Новые правила упростят эту процедуру, сообщают на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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По новой процедуре, с 9 февраля этого года дети до 16 лет смогут въезжать на временно оккупированную территорию в сопровождении родителей или опекунов. Наличие второго родителя или поручений от него не будет обязательным.
Что еще изменится?
- Дети в возрасте 14-16 лет, родители которых проживают в Крыму, смогут въезжать на оккупированную территорию без постороннего сопровождения, если они учатся в украинских вузах и являются в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
- Граждане Украины, которые выезжали из Крыма для оформления документов о подтверждении украинского гражданства, смогут пересекать границу при условии предъявления справки, выданной Государственной миграционной службой.
- В изменениях также указано, что выезд и въезд с оккупированной территории для лиц, которые не достигли 16-летнего возраста возможен лишь с паспортом гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
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