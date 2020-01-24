Российских дипломатов обвинили в шпионаже в Болгарии

Прокуратура Болгарии обвинила 2 российских дипломатов в сборе информации, составляющей государственную тайну, для передачи этой информации в РФ. Вероятные шпионы собирали данные о механизмах избирательного процесса и энергобезопасности Болгарии.

Болгарские следователи выяснили, что с 2017 года и до сих пор россиянин, аккредитованный в Болгарии как первый секретарь в консульском отделе Посольства России в Софии, проводил разведку, собирая информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии. Об этом сообщили в прокуратуре этого государства.

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С октября 2018 года и до сих пор еще один гражданин России – сотрудник Торгового представительства РФ в Софии с дипломатическим иммунитетом – собирал информацию из области энергетики и энергетической безопасности Болгарии. Затем россиянин эту информацию отправлял в штаб-квартиру российской разведки в Москве. Ради этого дипломат установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области.

Несмотря на наличие оснований для привлечения обоих россиян к ответственности, уголовное дело приостановили на основании Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев официально сообщил главе МИД о результатах расследования и действиях прокуратуры.