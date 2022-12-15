Такого мнения придерживается и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Западные СМИ констатируют, что он безжалостен к захватчикам, с которыми воюет с 2014 года.

Важно "Я знаю, что могу победить врага": Залужный объяснил, как отбросить россиян на рубеже 23 февраля

Русских и любых других врагов нужно убивать, просто убивать, и, главное, мы не должны бояться этого,

– подчеркнул Залужный.

Россияне – не идиоты

Несмотря на это, главнокомандующий не относится пренебрежительно оккупантами. Он знает, что российские военные – не идиоты.

Кстати, решительность генерала была решающей в первые дни войны, когда даже западные союзники думали, что украинское государство и вооруженные силы находятся под угрозой полного краха.

Залужный напомнил, что американцы советовали готовиться к укрепленной обороне. Однако у ВСУ был один шанс, и им воспользовались. Главнокомандующий отметил, что его задачей было распределить меньшие силы таким образом, чтобы применить нетрадиционную тактику и остановить давление врага.

Потери кафиров

ВСУ ежедневно увеличивают потери российских оккупантов. В Генштабе ВСУ отчитались, что на 15 декабря они составляют 96590. Только за последние сутки ликвидировали 590 захватчиков.

Кроме того, военные "прошли" тысячи единиц техники оккупантов.