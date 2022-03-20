В ведомстве отметили, что первоначально в качестве "пушечного мяса" использовали призывников. Частично недостаток военных до сих пор решается путем резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев".

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Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика России застопорилась. Но не следует исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод для начала чеченской кампании был в 1999 году, когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем затем обвинили чеченцев,

– говорится в сообщении.

Также ЦПД при СНБО Украины подтвердил, что общие боевые потери орков с 24.02 составили около 14 400 человек погибших, взяты в плен около 1000, ранены около 43 200 оккупантов. Это больше, чем количество советских военных, убитых в Афганистане за 10 лет.



Российские платежки / Фото ЦПД

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