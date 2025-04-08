Детали передает 24 Канал.

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ВСУ мастерски уничтожили россиян под Богдановкой

Враг совершил очередную массированную атаку на Южно-донецком направлении в зоне ответственности тактической группы "Угледар".

Армия РФ накопила большое количество штурмовиков и техники недалеко от оккупированного населенного пункта Ясеново. Противник хорошо подготовился! В течение двух часов с разных направлений и в разное время в район населенного пункта Богдановка отправились четыре комбинированные группы: пешком, на багги, мотоциклах, бронеавтомобилях, БМП, танках. Каждая группа имела собственное назначение и задачи. А вероятным замыслом операции был прорыв (или уничтожение) украинской обороны и захват населенных пунктов Богдановка, Троицкое и Ореховое,

– сообщают в группе.

Показываем на карте, где наступали россияне

Россияне считали, что разработали детальный, прагматичный и хитрый план. Но оккупанты не учли нескольких факторов: украинской разведки, которая обнаружила все группы, прекрасного взаимодействия и координации между подразделениями, а также опыта и мужества украинских воинов.

Уничтожение двух групп противника во время атаки на Богдановку: смотрите видео

Поэтому ни одна из четырех вражеских групп даже не добралась до позиций украинской обороны. Благодаря огневым средствам и БПЛА тактической группы "Угледар" было уничтожено 2 танка, 2 ББМ, 4 квадроцикла, 4 мотоцикла. В ад отправились около 50 оккупантов.

"Не броня, не техника, не оружие, а люди день за днем борются за мир и будущее для нашей Родины! Слава украинским Воинам!" – говорят военные.