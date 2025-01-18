Очередная атака началась на Харьковщине и Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Во время удара по Киеву пострадал McDonalds, который был первым в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударов БпЛА, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

21:26, 18 января Актуальная информация о курсе "Шахедов" от Воздушных сил БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северо-западный;

БпЛА на западе, центре и востоке Харьковщины движутся западным курсом;

БпЛА на севере Запорожской области, вектор движения Запорожье.