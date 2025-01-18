Очередная атака началась на Харьковщине и Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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21:26, 18 января

Актуальная информация о курсе "Шахедов" от Воздушных сил

  • БпЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс северо-западный;
  • БпЛА на западе, центре и востоке Харьковщины движутся западным курсом;
  • БпЛА на севере Запорожской области, вектор движения Запорожье.
21:05, 18 января

  • Группы вражеских ударных БпЛА на Харьковщине в западном и юго-западном направлениях;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся в юго-западном направлении, вектор движения Запорожье.