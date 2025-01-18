Чергова атака розпочалась на Харківщині та Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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21:26, 18 січня

Актуальна інформація про курс "Шахедів" від Повітряних сил

  • БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс північно-західний;
  • БпЛА на заході, центрі та сході Харківщини рухаються західним курсом;
  • БпЛА на півночі Запорізької області, вектор руху Запоріжжя.
21:05, 18 січня

  • Групи ворожих ударних БпЛА на Харківщині у західному та південно-західному напрямках;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються у південно-західному напрямку, вектор руху Запоріжжя.