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      Россиян призывают не ехать в Крым: как реагируют крымчане на такие ограничения

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      Крым на карантине
      Крым на карантине / 24 канал

      Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на аннексированный полуостров из-за вспышки коронавируса. Как крымчане оценивают карантинные ограничения оккупантов – читайте дальше.

      "Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма как в целях командировки, так и с целью отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", – сказал Аксенов в своем видеообращении, говорится в сюжете программы "Крым.Реалии".

      К слову Коронавирус в оккупированном Крыму: зафиксировано рекордное количество случаев

      Однако уже со следующего месяца в оккупированном Крыму планируют разрешить работать части сферы услуг, в частности салонам красоты, магазинам по ремонту компьютеров и бытового назначения.

      Справка. По состоянию на 25 апреля в аннексированном Крыму подтвердили 92 случая коронавируса. В то же время в соседней с полуостровом Россией зафиксировано более 68 тысяч больных. Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество зараженных.

      Такое смягчение карантина озадачило крымчан в сети, ведь они не знают, как им попасть в перечисленные места, если они находятся на самоизоляции.

      Журналисты на улицах Крыма спросили жителей, как они оценивают карантинные ограничения оккупантов. Ответы смотрите в сюжете "Крым.Реалии":

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 19:00. Не пропустите!

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Коронавирус COVID-19 Аннексия Крыма Новости Крыма
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