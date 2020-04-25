Россиян призывают не ехать в Крым: как реагируют крымчане на такие ограничения

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на аннексированный полуостров из-за вспышки коронавируса. Как крымчане оценивают карантинные ограничения оккупантов – читайте дальше.

"Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма как в целях командировки, так и с целью отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", – сказал Аксенов в своем видеообращении, говорится в сюжете программы "Крым.Реалии".

К слову Коронавирус в оккупированном Крыму: зафиксировано рекордное количество случаев

Однако уже со следующего месяца в оккупированном Крыму планируют разрешить работать части сферы услуг, в частности салонам красоты, магазинам по ремонту компьютеров и бытового назначения.

Справка. По состоянию на 25 апреля в аннексированном Крыму подтвердили 92 случая коронавируса. В то же время в соседней с полуостровом Россией зафиксировано более 68 тысяч больных. Правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество зараженных.

Такое смягчение карантина озадачило крымчан в сети, ведь они не знают, как им попасть в перечисленные места, если они находятся на самоизоляции.

Журналисты на улицах Крыма спросили жителей, как они оценивают карантинные ограничения оккупантов. Ответы смотрите в сюжете "Крым.Реалии":

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