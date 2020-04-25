Росіян закликають не їхати до Криму: як реагують кримчани на такі обмеження

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов закликав росіян відмовитися від поїздок до анексованого півострова через спалах коронавірусу. Як кримчани оцінюють карантинні обмеження окупаційної "влади" – читайте далі.

"Чесно кажучи, ніколи не думав, що звертатимуся з таким закликом. Однак іншого виходу немає. Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як у цілях відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і всі місця відпочинку закриті", – сказав Аксьонов у своєму відеозверненні, йдеться у сюжеті програми "Крим.Реалії".

До слова Коронавірус в окупованому Криму: зафіксовано рекордну кількість випадків

Однак вже з наступного місяця в окупованому Криму планують дозволити працювати частині сфери послуг, зокрема салонам краси, магазинам з ремонту комп'ютерів та побутового призначення.

Довідка. Станом на 25 квітня в анексованому Криму підтвердили 92 випадки коронавірусу. Водночас у сусідній з півостровом Росією зафіксовано понад 68 тисяч хворих. Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість заражених.

Таке пом'якшення карантину спантеличило кримчани у мережі, адже вони не знають, як їм потрапити у перелічені місця, якщо вони перебувають на самоізоляції.

Журналісти на вулицях Криму запитали жителів, як вони оцінюють карантинні обмеження окупантів. Відповіді дивіться у сюжеті "Крим.Реалії":