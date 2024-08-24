Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, информирует 24 Канал.

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Дрон-ракета "Паляница"

Владимир Зеленский рассказал, что 24 августа ВСУ впервые испытали новую украинскую разработку – дальнобойную ракету-дрон "Паляница", что является совершенно новым классом оружия.

Это новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил – всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. И знаем, что России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но все же очень легко понять, за что,

– сказал президент.

К слову, в обращении ко Дню Независимости Зеленский заявил, что в каждую точку России, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ. По слова президента, враг будет знать, что такое достойное, симметричное и дальнобойное возмездие по-украински.