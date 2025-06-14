Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

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Кого и как передали России

"Украина давно подчеркивает, что вопрос военнопленных является исключительно гуманитарным, и российская сторона впервые согласилась с этим во время переговоров в Стамбуле 2 июня", – отмечают в проекте.

Отмечают, что раненые и больные военнопленные – это особая категория. Характер травм и ранений, полученных в результате боевых действий, требует специализированного, дорогого и длительного лечения и реабилитации.

Украина выполнила свою часть обязательств: раненые россияне, которые несколько дней назад попали в плен, после их медицинской стабилизации, уже сегодня были переданы российской стороне,

– говорится в сообщении.

Напомним, состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Среди спасенных – воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта.