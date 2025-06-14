Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жить".

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Кого та як передали Росії

"Україна давно наголошує на тому, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня", – наголошують у проєкті.

Зауважують, що поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія. Характер травм та поранень, отриманих внаслідок бойових дій, потребує спеціалізованого, дорогого та тривалого лікування та реабілітації.

Україна виконала свою частину зобов'язань: поранені росіяни, які кілька днів тому потрапили в полон, після їх медичної стабілізації, вже сьогодні були передані російській стороні,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією. Серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Серед врятованих – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Державної спеціальної служби транспорту.