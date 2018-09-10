Россиянам надоел правящий "режим" и Путин лично, – Яковина

Одновременно с выборами по всей России шли акции протеста. Формальным поводом было "несогласие" с резким повышением пенсионного возраста. Однако, в реальности люди выходили на улицы просто против президента Путина.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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Как рассказал Яковина, в Санкт-Петербурге и Москве на улицы вышло не очень много людей – максимум десять тысяч в каждом. "В подавляющем большинстве это были очень молодые люди – студенты и школьники. Однако полицейские начали максимально жестоко скручивать и хватать участников митингов. Хотя они абсолютно никому и ничему не угрожали. Захватывать власть точно не собирались", – отметил эксперт.

А если власть бьет людей, то здесь одно из двух. Первое: она абсолютно уверена в себе, и знает, что большинство людей ее поддержит в любом случае. То есть бьет из ощущения собственной силы. Второе: власть в себе не уверена. Она применяет силу, чтобы восстановить свой авторитет, чтобы показать "кто здесь главный", чтобы заставить всех бояться. Она понимает, что без насилия ей никто не подчинится, с ней не будут считаться,

– сказал Яковина.

По его словам, рекордно низкие результаты даже на абсолютно сфальсифицированных выборах, падение популярности самого Путина на фоне пенсионной реформы – это первые звоночки о том, что все, любовь с народом прошла.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 10 сентября 2018