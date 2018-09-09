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Акции протеста против пенсионной реформы в России: более 800 задержанных

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Многолюдные акции протеста в так называемый единый день голосования 9 сентября состоялись во многих городах России.

В Санкт-Петербурге состоялась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в России.

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Поскольку эти акции, по словам полиции, были несанкционированными, правоохранители начали задержание митингующих, пишет "Интерфакс".

Представитель ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев отчитался, что во время акции в Санкт-Петербурге было около ста задержанных.

У нас действительно около 100 задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве, несколько человек за нарушение законодательства,
– отчитался он.

Росія Протести пенсії
В России прошли многолюдные акции протеста против пенсионной реформы

В то же время местные СМИ, корреспонденты которых присутствовали на протестной акции в Санкт-Петербурге, сообщают, что на самом деле задержанных намного больше и общее их число может достигнуть даже 400-500 человек.

Издание данным издания "ОВД-Инфо", на протестных акциях в России 9 сентября всего было задержано 839 человек.

По их оценкам, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – 129 человек.

9 сентября в России проходил Единый день голосования, то есть выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах. В Москве выбирали мэра.

Сторонники Алексея Навального в этот день провели акции протеста по всей России, которую по аналогии назвали – единый день протеста.

Напомним, 19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решение постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране проходили акции протеста, организованные преимущественно представителя оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.

Теги: Пенсионная реформа протесты Новости России
Источник: 24 Канал
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