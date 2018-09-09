Акции протеста против пенсионной реформы в России: более 800 задержанных
Многолюдные акции протеста в так называемый единый день голосования 9 сентября состоялись во многих городах России.
В Санкт-Петербурге состоялась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в России.
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Поскольку эти акции, по словам полиции, были несанкционированными, правоохранители начали задержание митингующих, пишет "Интерфакс".
Представитель ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев отчитался, что во время акции в Санкт-Петербурге было около ста задержанных.
У нас действительно около 100 задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве, несколько человек за нарушение законодательства,
– отчитался он.
В России прошли многолюдные акции протеста против пенсионной реформы
В то же время местные СМИ, корреспонденты которых присутствовали на протестной акции в Санкт-Петербурге, сообщают, что на самом деле задержанных намного больше и общее их число может достигнуть даже 400-500 человек.
Издание данным издания "ОВД-Инфо", на протестных акциях в России 9 сентября всего было задержано 839 человек.
По их оценкам, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – 129 человек.
9 сентября в России проходил Единый день голосования, то есть выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах. В Москве выбирали мэра.
Сторонники Алексея Навального в этот день провели акции протеста по всей России, которую по аналогии назвали – единый день протеста.
Напомним, 19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решение постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране проходили акции протеста, организованные преимущественно представителя оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.