Акции протеста против пенсионной реформы в России: более 800 задержанных

Многолюдные акции протеста в так называемый единый день голосования 9 сентября состоялись во многих городах России.

В Санкт-Петербурге состоялась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в России.

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Поскольку эти акции, по словам полиции, были несанкционированными, правоохранители начали задержание митингующих, пишет "Интерфакс".

А вот Санкт-Петербург. Люди готовятся к шествию, никакие перекрытия их не пугают. Даже станцию метро закрыли. Но питерских так просто не остановить. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/bUJzwXUD5Z — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 вересня 2018 р.

Представитель ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев отчитался, что во время акции в Санкт-Петербурге было около ста задержанных.

У нас действительно около 100 задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве, несколько человек за нарушение законодательства,

– отчитался он.



В России прошли многолюдные акции протеста против пенсионной реформы

В то же время местные СМИ, корреспонденты которых присутствовали на протестной акции в Санкт-Петербурге, сообщают, что на самом деле задержанных намного больше и общее их число может достигнуть даже 400-500 человек.

Издание данным издания "ОВД-Инфо", на протестных акциях в России 9 сентября всего было задержано 839 человек.

По их оценкам, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 354 человека, на втором месте по количеству задержаний Екатеринбург – 129 человек.

В Уфе проходит митинг сторонников Навального. Задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтёр Ольга Комлева. pic.twitter.com/jU2GuK0J0l — Эхо Москвы в Уфе (@echovufe) 9 вересня 2018 р.

Я и представить себе не могла, как похорошеет Москва! pic.twitter.com/D5WXKB469K — Aнна Велликок (@annavellikok) 9 вересня 2018 р.

Акция против пенсионного грабежа в Казани. Незаконные отказы в митингах и шествиях, как мы видим, не смущают людей. Все, кто сегодня выходит, — большие молодцы, настоящие граждане с твёрдым чувством собственного достоинства.https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/eCTvY2LQ2u — Команда Навального (@teamnavalny) 9 вересня 2018 р.

9 сентября в России проходил Единый день голосования, то есть выборы разного уровня: в 22 субъектах на территории РФ проходили прямые выборы губернаторов, также состоялись дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах. В Москве выбирали мэра.

Сторонники Алексея Навального в этот день провели акции протеста по всей России, которую по аналогии назвали – единый день протеста.

Напомним, 19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решение постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране проходили акции протеста, организованные преимущественно представителя оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.