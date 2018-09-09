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День протестов в России: стычки с полицией и задержания демонстрантов по всей стране

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День протестов в России: стычки с полицией и задержания демонстрантов по всей стране
День протестов в России: стычки с полицией и задержания демонстрантов по всей стране / Фото из открытых источников

К протестам 9 сентября против повышения пенсионного возраста в России призвал Алексей Навальный. В некоторых городах власти разрешили проводить акцию, но в большинстве – нет, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Именно этот день выбрали для протестов из-за проведения местных выборов разных уровней. Поступила информация о столкновениях с полицией и задержании демонстрантов правоохранителями.

Об этом сообщает Meduza.

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По состоянию на 14 часов 9 сентября началась акция протеста в Москве на Пушкинской площади.


Москва

В Санкт-Петербурге площадь Ленина, на которой должны были собраться демонстранты, заблокирована со всех сторон.


Петербург

В городе начались задержания людей с плакатами, а в толпу запустили дымовую шашку.

Участники событий и журналисты независимых СМИ передают информацию о задержании людей в разных городах России.
Задержание людей в России

В частности: в Омске задержаны 14 человек, в Томске – минимум 10, Хабаровске – 12, Новосибирске – семеро, в Екатеринбурге – уже 12

В Петербурге, Уфе, Ярославле, Казани арестовывают или вызывают на допросы координаторов акции.

Крупнейшие информационные агрегаторы РФ, "РИА Новости" и "ТАСС", об акции протеста в стране и дальше никоим образом не упоминают.
Акции протестов в России проходят во многих городах страны

Как будут развиваться события дальше, пока никто прогнозировать не берется.

Теги: Новости России протесты
Источник: 24 Канал
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