"Русский мир"

А чем он отличается, например, от "татарского мира" или любого другого мира? Я так понимаю, в России хотят во всем подчеркивать свою якобы исключительность.

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А по факту получается, что они борются с тем (ищут "нацистов"), что им же и присуще. Выходит, какая-то неосознанная ненависть к самим себе ими движет.

Этот и другие парадоксы наверняка станут предметом исследования многих научных работ. Но вот прямо сейчас с задачей знатно поймать этих уеб*нов на этом и многом другом мог бы справиться хороший голливудский оскароносный фильм.

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Путин ищет "нацистов" по всему миру, хотя нацизм присущ именно россиянам / Фото Getty Images

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