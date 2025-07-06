Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

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Какие последствия ударов по Сумской области

В Сумской ОВА рассказали, что ночью российские военные ударили КАБом по территории села, а утром – ракетой. Днем враг продолжил атаки и применил ударные дроны.

В результате попаданий БпЛА в жилом секторе вспыхнул пожар.

Сейчас выясняем последствия – есть ли повреждения и пострадавшие. Угроза повторных атак сохраняется,

– говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что Россия сознательно терроризирует приграничные общины. Сейчас местные власти делают все возможное для безопасности людей и преодоления последствий.

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Впоследствии и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь показал последствия попадания БПЛА по Битицкому старостату. По его словам, сейчас на месте работают все соответствующие службы.

Россияне продолжают обстрелы Сумщины / Фото: Сумской горсовет