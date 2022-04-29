Во время телемарафона она отметила, что Россия не только сменила руководство вооруженных сил. Она еще и по-другому подошла к своей тактике, передает 24 канал.

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Россияне будут больше использовать вертолеты

Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации,

– подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что с начала войны Россия изменила цели. Поначалу она стремилась захватить Киев и всю Украину. Так что войска не накапливали.

Что касается смены руководства вооруженных сил страны-агрессора, то это способ изменить тактику. В России понимают, что достичь целей не удалось, так что пришлось кардинально все менять.

Она отметила, что не только назначили Александра Дворникова руководить войной против Украины. В России еще и открывают ряд уголовных дел против служащих, которые не справились с поставленными задачами.

С вертолетами в России не все так просто

Каждый день в России становится все меньше вертолетов в оборудовании. Да, с начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить 155 вражеских вертолетов.

Буквально на днях ВСУ "приземлили" на Харьковщине командирский вертолет. Вражеское воздушное судно уже не увидит неба.

Особенно впечатляет история украинского военного, который с помощью "Иглы" сбил три российских вертолета. Сделал он это на следующий день после того, как взял в руки зенитно-ракетный комплекс.

Ранее в Нацгвардии показали, как бойцам удалось уничтожить российский вертолет К-52 "Аллигатор". Такой обошелся стране-агрессору не менее 15 миллионов долларов.

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