Во время телемарафона она отметила, что Россия не только сменила руководство вооруженных сил. Она еще и по-другому подошла к своей тактике, передает 24 канал.
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Россияне будут больше использовать вертолеты
Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации,
– подчеркнула Маляр.
Замминистра добавила, что с начала войны Россия изменила цели. Поначалу она стремилась захватить Киев и всю Украину. Так что войска не накапливали.
Что касается смены руководства вооруженных сил страны-агрессора, то это способ изменить тактику. В России понимают, что достичь целей не удалось, так что пришлось кардинально все менять.
Она отметила, что не только назначили Александра Дворникова руководить войной против Украины. В России еще и открывают ряд уголовных дел против служащих, которые не справились с поставленными задачами.
С вертолетами в России не все так просто
- Каждый день в России становится все меньше вертолетов в оборудовании. Да, с начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить 155 вражеских вертолетов.
- Буквально на днях ВСУ "приземлили" на Харьковщине командирский вертолет. Вражеское воздушное судно уже не увидит неба.
- Особенно впечатляет история украинского военного, который с помощью "Иглы" сбил три российских вертолета. Сделал он это на следующий день после того, как взял в руки зенитно-ракетный комплекс.
- Ранее в Нацгвардии показали, как бойцам удалось уничтожить российский вертолет К-52 "Аллигатор". Такой обошелся стране-агрессору не менее 15 миллионов долларов.
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