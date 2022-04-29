Під час телемарафону вона зазначила, що Росія не лише змінила керівництво збройних сил. Вона ще й інакше підійшла до своєї тактики, передає 24 канал.
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Росіяни більше використовуватимуть вертольоти
Вони зараз активно будують вертолітні майданчики на тимчасово захоплених територіях. Також намагаються використовувати багато саме вертолітної авіації,
– підкреслила Маляр.
Заступниця міністра додала, що від початку війни Росія змінила цілі. Спочатку вона прагнула захопити Київ і всю Україну. Тож війська не накопичували.
Що стосується зміни керівництва збройних сил країни-агресорки, то це спосіб змінити тактику. У Росії розуміють, що досягнути цілей не вдалося, тож довелося кардинально все міняти.
Вона зазначила, що не лише призначили Олександра Дворнікова керувати війною проти України. В Росії ще й відкривають низку кримінальних справ проти службовців, які не впоралися з поставленими завданнями.
З вертольотами в Росії не все так просто
- Щодня в Росії стає все менше вертольотів в оснащенні. Так, від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалося знищити 155 ворожих вертольотів.
- Буквально на днях ЗСУ "приземлили" на Харківщині командирський гелікоптер. Вороже повітряне судно неба вже не побачить.
- Особливо вражає історія українського військового, котрий за допомогою "Ігли" збив три російські гелікоптери. Зробив він це наступного дня після того, як взяв до рук зенітно-ракетний комплекс.
- Раніше у Нацгвардії показали, як бійцям вдалося знищити російський вертоліт К-52 "Алігатор". Такий обійшовся країні-агресорці щонайменше у 15 мільйонів доларів.
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