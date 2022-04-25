Цікаво, що воїнові показали, як стріляти з "Ігли" за день до цього. Про це повідомили 25 квітня у Генштабі.

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"У Запорізькій області 21 квітня було знищено три російських гелікоптери. Збили з "Ігли". Збивав молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це у його день народження", – командир підрозділу, воїни якого знищили Ка-52.

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