Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламарь.

К теме "Азов" эффектно обезвредил позиции оккупантов, откуда те вели минометный огонь

По его словам, российского военного, которого полк "Азов" взял в плен, прибило плитой от артиллерийского снаряда , сброшенного армией РФ.

Паламарь добавил, что в это время украинский военный, рискуя собственной жизнью, пытался дать воды пленному россиянину, пока не увидел, что тот мертв.

Смотрите полное обращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара:



К слову, бойцы полка "Азов" мужественно удерживают оборону в окруженном Мариуполе и успешно ликвидируют российских оккупантов. На днях "Азовцы" опубликовали новые фото уничтоженных русских солдат.