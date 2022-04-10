Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламарь.
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По его словам, российского военного, которого полк "Азов" взял в плен, прибило плитой от артиллерийского снаряда, сброшенного армией РФ.
Паламарь добавил, что в это время украинский военный, рискуя собственной жизнью, пытался дать воды пленному россиянину, пока не увидел, что тот мертв.
Смотрите полное обращение заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара:
К слову, бойцы полка "Азов" мужественно удерживают оборону в окруженном Мариуполе и успешно ликвидируют российских оккупантов. На днях "Азовцы" опубликовали новые фото уничтоженных русских солдат.
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