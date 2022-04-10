Про це розповів заступник командира полку “Азов”, капітан Святослав Паламар.

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За його словами, російського військового, якого полк "Азов" взяв у полон, прибило плитою від артилерійського снаряду, який скинула армія РФ.

Паламар додав, що в цей час український військовий, ризикуючи власним життям, намагався дати води полоненому росіянину, доки не побачив, що той мертвий.

Дивіться повне звернення заступника командира полку “Азов” Святослава Паламара:



До слова, бійці полку "Азов" мужньо тримають оборону в оточеному Маріуполі та успішно ліквідовують російських окупантів. Днями "Азовці" опублікували нові фото знищених російських солдатів.

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