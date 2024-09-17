Об этом сообщили в Воздушных силах. В частности, во время ночной атаки враг бил по Киевской и Сумской, где раздавались взрывы.

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Сколько целей сбила ПВО

Враг начал атаковать "Шахедами" около 19:00 16 сентября. Тревога из-за угрозы продолжалась более 11 часов – до 06:00. В общем, российские военные запустили по территории Украины 51 дрон-камикадзе типа "Шахед". Традиционно пуски осуществляли с трех направлений:

Курск,

Приморско-Ахтарск (Краснодарский край),

мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Для отражения вражеской атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате воздушного боя украинским защитникам удалось сбить 34 беспилотника типа "Шахед". Однако, остальные дроны не достигли своих целей.



ПВО сбила 34 "Шахеда" / Инфографика Воздушных сил

Так, вследствие активного противодействия средств РЭБ еще 12 БПЛА были локально потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще 2 ударных дрона вернулись в Россию.

В целом силы и средства ПВО работали в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.