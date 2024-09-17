Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь по состоянию на утро 17 сентября.
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"Вследствие ударов по городу Сумы вода подается в город с пониженным давлением", – сообщил мэр.
Также он предупредил, что в связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах сегодня не будут курсировать троллейбусы.
По состоянию на утро мэр уточнил, что погибших и раненых в результате ночной атака на Сумы нет.
Есть повреждения в энергосистеме. Если до 10 часов их починить не удастся, – будем разворачивать пункты несокрушимости,
– сообщил мэр.
Атака "Шахедов" по Сумам
В Сумской ОВА сообщили, что сегодня ночью область подверглась массированному авиационному удару. Вражеские "Шахедаи" атаковали объекты энергетической системы.
"Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания", – добавили в ОВА.
Отмечают, что в результате атаки пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.
Силами ПВО сбили в небе над областью 16 "Шахедов".