Про це повідомив виконувач обов'язків мера Артем Кобзар станом на ранок 17 вересня.

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"Внаслідок ударів по місту Суми вода подається в місто з пониженим тиском", – повідомив мер.

Також він попередив, що у зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси.

Станом на ранок мер уточнив, що загиблих та поранених внаслідок нічної атака на Суми немає.

Є пошкодження в енергосистемі. Якщо до 10 години їх полагодити не вдасться, – будемо розгортати пункти незламності,

– повідомив мер.

Атака "Шахедів" по Сумах

В Сумській ОВА повідомили, що сьогодні вночі область зазнала масованого авіаційного удару. Ворожі "Шахедаи" атакували об'єкти енергетичної системи.

"Об'єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення", – додали в ОВА.

Зазначають, що унаслідок атаки постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Силами ППО збили у небі над областю 16 "Шахедів".