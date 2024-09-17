Про ключові події 17 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:12. П'ять колишніх міністрів оборони та колишній прем'єр-міністр Великої Британії закликали нинішнього главу уряду Кіра Стармера вжити односторонніх заходів, щоб дозволити ЗСУ використовувати ракети Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії. Втім, це може статися лише за погодженням з владою США.

02:47. Речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу 16 вересня заявив, що наразі немає жодних змін у політиці щодо ударів вглиб Росії.

00:53. На Київщині працювала ППО по російських дронах.

00:10. У ніч проти 17 вересня в Саратовській області прогриміли потужні вибухи. Повідомляють, що їх чули в районі аеродрому "Енгельс". Окрім того, у мережі пишуть про пожежу.