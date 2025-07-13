В результате этого пострадали 2 медика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

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Что известно о вражеском ударе по медикам на Сумщине?

В Сумской области вражеский дрон атаковал команду медиков, которые эвакуировали раненого в Стецковском старостате.

Речь идет о пострадавшем мужчине, который выжил после удара российского FPV-дрона по мотоблоку. Его брат, 57-летний мужчина, который ехал с ним, погиб.

Медики срочно выехали на место атаки, чтобы эвакуировать раненого. Тогда россияне ударили дроном уже по бригаде экстренной медицинской помощи.

Пострадали двое медиков, они находятся в больнице.

Григоров отметил, что Россия систематически атакует гражданские авто в районе приграничья и нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары еще и по медикам, которые спасают жизни.

Напомним, ориентировочно в 13:57 13 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеском разведывательном беспилотнике на востоке Сумской области. Там сообщили, что привлекли соответствующие средства для сбивания воздушной цели противника. Уже в 14:08 появились первые сообщения о том, что в Сумах было громко.