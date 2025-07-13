Второй брат получил ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

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Что известно о погибшем в Сумской общине?

Около 15:40 оккупанты атаковали мотоблок на дороге на территории Стецковского старостата. На нем ехали двое братьев в направлении Хотинской громады.

57-летний мужчина погиб. Его брат получил ранения, ему оказывается медицинская помощь.

Григоров призвал жителей Сумщины минимизировать перемещение в направлении приграничья, ведь враг там системно атакует гражданский транспорт.

Напомним, ориентировочно в 13:57 в Воздушных силах ВСУ сообщили о вражеском разведывательном беспилотнике на востоке Сумской области. Там сообщили, что привлекли соответствующие средства для сбивания воздушной цели противника.

Уже в 14:08 появились первые сообщения о том, что в Сумах было громко. В тот же момент, согласно обнародованной информации, на территории региона объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронового удара.