Под ударом оказалась Днепропетровская область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Какие последствия атаки на Днепропетровщину?

По данным главы Днепропетровской ОВА, 10 вражеских беспилотников сбили защитники неба. Однако в двух районах области есть попадания.

В результате российской атаки в Днепровском районе пострадали три человека, их пришлось госпитализировать. Сейчас две 13-летние девочки находятся в состоянии средней тяжести, 51-летний мужчина – в тяжелом.

Кроме этого, загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес, уничтожены 7 авто, еще 4 – повреждены. Зато на Криворожье возник пожар, там изуродована инфраструктура.

На этот раз российская армия также атаковала FPV-дронами и артиллерией Никопольщину. Враг бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. К счастью, погибших и раненых нет.

К слову, вечером 13 июля враг обстрелял и Полтавскую область. Там прогремели взрывы. В результате российской атаки в области повреждены три жилых дома, один человек получил ранения.