Во время ночной атаки сбито 5 управляемых авиационных ракет и 11 ударных БпЛА. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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Сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью россияне ударили по Днепропетровской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Также враг выпустил 16 ударных БПЛА типа "Шахед" из российских Приморско-Ахтарска и Курска.Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны. ПВО работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении Воздушных сил.



Сколько ракет и "Шахедов" сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил