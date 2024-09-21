О взрывах в Полтаве сообщил мониторинговый телеграм-канал "Почему тревога | Радар". Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении ударных БпЛа в сторону Полтавщины. Также угроза была для Кременчуга и Чигирина.

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Полтавскую область и Полтаву атаковали "Шахеды"

После полуночи 21 сентября тревогу в области из-за угрозы "Шахедов" объявляли дважды – в 0:41 и 1:58. После 12 ночи вражеские ударные дроны двигались сюда из Черкасской области, а в районе 2 часов – из Харьковщины. Впоследствии дроны с Полтавщины двинулись в сторону Днепропетровщины.

О взрывах в Полтаве сообщили после 3 часов ночи. Вероятно, была работа ПВО по "Шахедам". В 3.27 в области объявили отбой.

Пока нет официальной информации по факту взрывов. Об этом, скорее, всего сообщат уже утром.

Заметим, что в случае воздушной тревоги следует немедленно идти в укрытие и оставаться там до отбоя. Этим вы сохраните себе жизнь и облегчите работу нашим защитникам неба.

К слову, этой ночью "Шахеды" также атаковали Черкасскую область. В области раздавались взрывы. Предварительно, это ПВО работала по вражеским дронам.