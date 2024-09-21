Про вибухи в Полтаві повідомив моніторинговий телеграм-канал "Чому тривога | Радар". Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ударних БпЛа у бік Полтавщини. Також загроза була для Кременчука та Чигирина.

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Полтавщину та Полтаву атакували "Шахеди"

Після опівночі 21 вересня тривогу в області через загрозу "Шахедів" оголошували двічі – в 0:41 і 1:58. Після 12 ночі ворожі ударні дрони рухалися сюди з Черкащини, а в районі 2 години – з Харківщини. Згодом дрони з Полтавщини рушили у бік Дніпропетровщини.

Про вибухи у Полтаві повідомили після 3 години ночі. Імовірно, була робота ППО по "Шахедах". О 3:27 в області оголосили відбій.

Наразі немає офіційної інформації щодо факту вибухів. Про це, скоріш, за все повідомлять уже вранці.

Зауважимо, що у разі повітряної тривоги слід негайно йти в укриття та залишатися там до відбою. Цим ви збережете собі життя та полегшите роботу нашим захисникам неба.

До слова, цієї ночі "Шахеди" також атакували Черкащину. В області лунали вибухи. Попередньо, це ППО працювала по ворожих дронах.