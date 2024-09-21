Про вибухи на Черкащині повідомляли, як моніторингові ресурси, так і місцеві телеграм-канали. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛа в області, повідомляє 24 Канал.

Актуально Росія випустила по Україні "Шахеди": куди рухаються ворожі дрони

Що відомо про вибухи на Черкащині

Вибухи в області пролунали приблизно після 12 ночі. За 20 хвилин до цього про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА повідомляв начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також він попереджав про підвищену небезпеку. Станом на 0:39 "Шахеди" на Черкащині ще перебували.

Наразі немає офіційної інформації ані про вибухи, ані про їхні наслідки. Цілком імовірно, що по ворожих безпілотниках працювала ППО.

Наголошуємо, що під час та до відбою повітряної тривоги слід перебувати в укриттях. Це збереже Вам життя та полегшить роботу захисників. Також в жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу сил ППО.

Додамо, що фактично одночасно з Черкащиною вибухи пролунали в Кропивницькому районі. Попередньо, ворог ударив балістикою з Криму.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.