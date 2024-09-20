Сирени лунали через загрозу ударних безпілотників типу "Шахед". 24 Канал закликає жителів Черкас та області не виходити з укриттів до відбою тривоги.

До теми На Київщині працює ППО під час атаки "Шахедами"

Що відомо про вибухи у передмісті Черкас

Повітряна тривога у Черкаській області пролунала ще о 21:50 19 вересня. Тоді Повітряні сили писали про рух російських дронів-камікадзе у напрямку Черкас.

Група "Шахедів" на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси!

– писали військові.

Згодом безпілотники фіксували у самій Черкаській області. Дрони рухалися південним курсом, деякі з них змінювали напрямку на північний та західний. О 01:08 Повітряні сили писали, що "Шахеди" на півночі, заході та півдні Черкащини рухаються курсом на Вінниччину.

Про вибухи поблизу Черкас стало відомо о 01:28. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"Поблизу Черкас та на околицях працює ППО, загроза ураженнями ударними дронами зберігається", – написали журналісти.

Наразі в ОВА не коментували наслідки вибухів поблизу Черкас. Станом на 01:45 повітряна тривога по всій Черкаській області триває.

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