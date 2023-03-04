Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, некоторые подразделения ротируют военных, чтобы привлечь новые силы, а людям, которые ведут оборону несколько месяцев дать возможность отдохнуть.

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Следует ожидать официальной информации

Алексей Гетьман рассказал, что есть несколько источников информации о событиях в Бахмуте, но нужно дождаться официальной информации от Генерального штаба.

Замминистра обороны Анна Маляр официально говорила, что мы туда отправили дополнительные подразделения на усиление. Что там происходит в этот момент – доподлинно неизвестно,

– сказал Гетман.

Он также добавил, что военные, которые находятся на линии фронта и самостоятельно комментируют происходящие события, не владеют полной информацией о картине боевых действий. Они действительно говорят правду о том, что они видят, но они не могут анализировать полную ситуацию, потому что им не доводят всю информацию, которую планирует Генштаб.

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Он объяснил это практикой в армиях НАТО, когда до военных доводят только информацию, касающуюся непосредственно их участка фронта.

"Не надо обычному военнослужащему давать информацию, которая непосредственно его не касается, потому что если он попадет в плен, чтобы он просто не знал того, о чем его будут спрашивать на допросах. И там же есть средства, заставляющие человека говорить правду – определенные химические препараты", – объяснил Алексей Гетьман.

Команды выходить пока не было

Военный аналитик предполагает, что конфликт ЧВК "Вагнер" с министерством обороны России исчерпан. По словам Алексея Гетьмана, ЧВК может представлять серьезную угрозу, если там остались опытные военные, которые 7 месяцев там находятся и очень хорошо изучили местность и свои ошибки.

Пока команды на уход не было, мы будем там держать позиции. Военнослужащие должны выполнять приказы от руководства. Если будет дана команда на уход, мы отойдем, но не просто в поле, а позади нас Часов ЯР, Константиновка и другие укрепрайоны, в которых можно вести оборону, – рассказал майор ВСУ.

Алексей Гетьман считает, что Бахмут уже настолько разрушен, что там тяжело вести оборону, поэтому стоит отходить на более укрепленные районы.

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