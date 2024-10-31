Ситуация в Херсоне и его окрестностях становится все более тревожной. Видео постоянных атак на мирное население города опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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В Херсоне определили "красные зоны"

Херсонцы пытаются вести обычную жизнь и передвигаться по городу по делам, но становятся мишенями для российских дронов.

Российский дрон атакует машину во дворе: смотрите видео

"Российские военные преступники выцеливают гражданское население, атаки дронов на транспорт становятся ежедневной обыденностью", – написал Бутусов.

Дрон оккупантов атакует машину посреди дороги: смотрите видео

Оккупанты определили так называемые "красные зоны", где запретили передвижение, и еще и взялись угрожать.

"Красные зоны" Херсона / Фото из телеграмм-каналов

Любое передвижение автотранспорта будет считаться законной целью. Все объекты критической инфраструктуры являются законной целью. Гражданским быть предельно внимательными и осторожными. Ограничьте свое передвижение, оставьте по возможности эту зону,

– цинично предупреждают российские захватчики.

Оккупанты сбросили дрон на стоянке: смотрите видео

Источники 24 Канала сообщили, кто именно таким образом терроризирует мирное население города. В основном этим занимаются подразделения 70 мотострелковой дивизии 1253 мотострелкового полка. Корабельный район "любит" обстреливать 126 отдельная бригада береговой обороны. А артиллерией по городу работает 81 самоходно-артиллерийский полк 70 мотострелковой дивизии.

Атака российского дрона по машине в Херсоне: смотрите видео