Ситуація в Херсоні та на його околицях стає дедалі тривожнішою. Відео постійних атак на мирне населення міста опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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У Херсоні визначили "червоні зони"

Херсонці намагаються вести звичайне життя та пересуватися містом у справах, але стають мішенями для російських дронів.

Російський дрон атакує автівку у дворі: дивіться відео

"Російські військові злочинці вицілюють громадянське населення, атаки дронів на транспорт стають щоденною буденністю", – написав Бутусов.

Дрон окупантів атакує автівку посеред дороги: дивіться відео

Окупанти визначили так звані "червоні зони", де заборонили пересування, та ще й взялися погрожувати.

"Червоні зони" Херсона / Фото з телеграм-каналів

Будь-яке пересування автотранспорту вважатиметься законною метою. Усі об'єкти критичної інфраструктури є законною метою. Громадянським бути гранично уважними та обережними. Обмежте своє пересування, залиште по можливості цю зону,

– цинічно попереджають російські загарбники.

Окупанти скинули дрон на стоянці: дивіться відео

Джерела 24 Каналу повідомили, хто саме таким чином тероризує мирне населення міста. В основному цим займаються підрозділи 70 мотострілецької дивізії 1253 мотострілецького полку. Корабельний район "любить" обстрілювати 126 окрема бригада берегової оборони. А артилерією по місту працює 81 самохідно-артилерійський полк 70 мотострілецької дивізії.

Атака російського дрона по автівці в Херсоні: дивіться відео