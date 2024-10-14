В то же время эта активность не является частью большей оперативной наступательной операции россиян. Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW),

Читайте также Рекордные потери за сентябрь: когда оккупантам придется уменьшить атаки на фронте

Что происходит на границе Донецкой области и Запорожья

По словам аналитиков, тактические достижения оккупантов не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска возобновили наземные штурмы на юго-запад от Великой Новоселки примерно с 11 октября.

Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что действия россиян направлены на улучшение тактических позиций оккупантов и создание плацдармов для продолжения наступления.

В начале октября российские войска активизировались на участке фронта на западе Запорожской области в районе Каменского (к югу от Степногорска), но эта активность пока была ограниченной и привела лишь к незначительным тактическим успехам. Вероятно, российские войска активизируются на других участках фронта на юге, чтобы отвлечь внимание от приоритетных наступательных операций России в Донецкой области и не дать Украине передислоцировать силы.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте / Карта ISW

По словам ISW, российское продвижение в районе Левадного и Новодаровки теоретически может быть направлено на перерезание дороги, соединяющей Гуляйполе с Великой Новоселкой, и ухудшение материально-технического обеспечения перед гипотетическим усилением атак.

В то же время Институт изучения войны не наблюдал сообщений о том, что российские войска накапливают живую силу и материальные средства на границе Донецкой области и Запорожья для усиленных атак, которые можно сравнить с наступательными операциями России на востоке Украины.

Российское командование наоборот передислоцировало силы, которые ранее находились в районе границы Донецкой и Запорожской областей и на других направлениях на юге Украины, чтобы ответить на операцию ВСУ в Курской области.

В ISW проанализировали ситуацию на Курщине

В Институте изучения войны сообщают, что российские войска, вероятно, недавно отбили Матвеевку (к востоку от Коренево) и могли продвинуться дальше вглубь территорий, которые были под контролем ВСУ в Курской области.

Российские так называемые военные блогеры и пропагандисты также заявляли, что россияне отбили Ольговку, Любимовку, Толстый Луг и большую часть Новоивановки. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

В ISW рассказали, что происходит в Курской области России / Карта ISW

Украинские официальные лица также заявляют об активизации наступательных операций России в Курской области 13 октября. В частности Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются отбросить украинские силы, но ВСУ удерживают свои позиции. Представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник заявил, что российские войска перебрасывают неопределенные подразделения в Курскую область и концентрация российских сил в этом районе высока.

Читайте также Попали в засаду: Силы обороны уничтожили российскую колонну на Курщине

Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области

13 октября российские войска вели наступательные действия под Северском, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. В Генштабе ВСУ сообщали, что 12 и 13 октября оккупанты вели наступательные операции на восток от Северска в районе Верхнекаменского и на юго-восток от Северска в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

Аналитики рассказали о боях в Донецкой области / Карта ISW

Оккупанты также вели наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. 12 и 13 октября российские войска атаковали в районе Часового Яра, на север возле Калиновки и на юг возле Ступочек. Представитель бригады, которая держит оборону под Часовым Яром, 13 октября сообщил, что российские войска ведут наступление в основном пехотой небольшими группами и практически не осуществляют механизированных штурмов.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в пределах восточного Торецка. Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова ранее заявляла, что российские войска во время штурмов в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением.

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 13 октября. Геолокационные кадры показывают, что украинские военные восстановили позиции к северу от Селидово (к юго-востоку от Покровска).

Российские войска также вели наступательные операции к востоку от Покровска в районе Луча, Миролюбовки и Мирнограда и на юго-восток от Покровска в районе Цукурино, Новодмитровки, Сухого Яра, Лисовки, Селидово, Крутого Яра, Кременной Балки, Кураховки, Новоселидовки, Горняка, Желанного Второго, Звездного и Измайловки.