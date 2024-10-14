Водночас ця активність не є частиною більшої оперативної наступальної операції росіян. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW),

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Що відбувається на кордоні Донеччини та Запоріжжя

За словами аналітиків, тактичні досягнення окупантів не є результатом раптового чи несподіваного прориву. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська відновили наземні штурми на південний захід від Великої Новосілки приблизно з 11 жовтня.

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що дії росіян спрямовані на покращення тактичних позицій окупантів і створення плацдармів для продовження наступу.

На початку жовтня російські війська активізувалися на ділянці фронту на заході Запорізької області в районі Кам'янського (на південь від Степногірська), але ця активність наразі була обмеженою та призвела лише до незначних тактичних успіхів. Ймовірно, російські війська активізуються на інших ділянках фронту на півдні, щоб відвернути увагу від пріоритетних наступальних операцій Росії в Донецькій області та не дати Україні передислокувати сили.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті / Карта ISW

За словами ISW, російське просування в районі Левадного та Новодарівки теоретично може бути спрямоване на перерізання дороги, що сполучає Гуляйполе з Великою Новосілкою, і погіршення матеріально-технічного забезпечення перед гіпотетичним посиленням атак.

Водночас Інститут вивчення війни не спостерігав повідомлень про те, що російські війська накопичують живу силу та матеріальні засоби на кордоні Донеччини та Запоріжжя для посилених атак, які можна порівняти з наступальними операціями Росії на сході України.

Російське командування навпаки передислокувало сили, які раніше перебували в районі кордону Донецької та Запорізької областей та на інших напрямках на півдні України, щоб відповісти на операцію ЗСУ в Курській області.

В ISW проаналізували ситуацію на Курщині

В Інституті вивчення війни повідомляють, що російські війська, ймовірно, нещодавно відбили Матвєївку (на схід від Коренево) і могли просунутися далі вглиб територій, які були під контролем ЗСУ в Курській області.

Російські так звані воєнні блогери та пропагандисти також заявляли, що росіяни відбили Ольговку, Любимівку, Товстий Луг та більшу частину Новоіванівки. Однак в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

В ISW розповіли, що відбувається в Курській області Росії / Карта ISW

Українські офіційні особи також заявляють про активізацію наступальних операцій Росії в Курській області 13 жовтня. Зокрема Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються відкинути українські сили, але ЗСУ утримують свої позиції. Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, що російські війська перекидають невизначені підрозділи в Курську область і концентрація російських сил у цьому районі висока.

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Росіяни намагаються просунутися на Донеччині

13 жовтня російські війська вели наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що 12 і 13 жовтня окупанти вели наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Аналітики розповіли про бої на Донеччині / Карта ISW

Окупанти також вели наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. 12 і 13 жовтня російські війська атакували в районі Часового Яру, на північ біля Калинівки та на південь біля Ступочок. Речник бригади, яка тримає оборону під Часовим Яром, 13 жовтня повідомив, що російські війська ведуть наступ здебільшого піхотою невеликими групами і практично не здійснюють механізованих штурмів.

Російські війська не припиняють наступ в районі Часового Яру / Карта ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах східного Торецька. Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова раніше заявляла, що російські війська під час штурмів у Торецьку переодягаються у цивільний одяг, що є військовим злочином.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 13 жовтня. Геолокаційні кадри показують, що українські військові відновили позиції на північ від Селидового (на південний схід від Покровська).

Російські війська також вели наступальні операції на схід від Покровська в районі Променя, Миролюбівки і Мирнограда та на південний схід від Покровська в районі Цукуриного, Новодмитрівки, Сухого Яру, Лисівки, Селидового, Крутого Яру, Кремінної Балки, Курахівки, Новоселидівки, Гірника, Желанного Другого, Зоряного та Ізмайлівки.