Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що цю статистику можна пояснити збільшенням кількості російських атак. Окупанти посилили свою активність по всій лінії фронту, зокрема на Східному напрямку.

Дивіться також Інтенсивність боїв на Запоріжжі зросте, ворог готується, – Братчук

Атаки ворога

Роман Світан наголосив, що останнім часом Росія здійснювала понад 100 атак за добу. Такий тиск окупантів продовжується і зараз.

"Вони зараз зосередились на кількох локаціях, зокрема це Покровський напрямок, Курахове та Торецьк. Частина росіян на Луганському напрямку намагається дійти до Куп'янська. Вони штурмують українські позиції тому окупантів гине дуже багато", – сказав він.

Що відбувається поблизу Куп'янська: карта

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що є ще 2 локації, де росіяни втрачають особовий склад. Мовиться про Курський та Харківський напрямки.

Погіршення погодних умов

На успіхи росіян під час штурму позицій ЗСУ також впливають погодні умови. Наближається осінньо-зимовий період, коли росіянам стане набагато складніше виконувати бойові завдання командирів та доведеться зменшувати свою активність на полі бою.

Скоро росіяни не зможуть маскувати свої окопи так надійно, як літом. Коли розпочнуться дощі, ворожій техніці стане складно пересуватись по болоті до пріоритетних напрямків. Звісно, це зменшить кількість атак,

– припустив Роман Світан.

Він зауважив, що на активність бойових дій також вплине і зменшення ресурсів, адже окупанти вже дуже довго намагаються захопити важливі для себе території. Це виснажує військовий потенціал Росії.

Однак, за словами військового експерта, деякі ділянки фронту залишатимуться активними. Противник продовжить штурмувати поблизу Торецька та Курахового, адже йому важливо захопити Курахівську ТЕС.

Саме вона постачала електроенергію в Донецьк. Росії важлива загальна зона електрогенераторі,

– додав він.